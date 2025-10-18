Stazioni di Posta e Housing First a Montesano e San Pietro al Tanagro. Il progetto della Cooperativa Iskra
Mentre si festeggia la Giornata Mondiale contro la povertà istituita dall’ONU nel 1992, un progetto finanziato da Next Generation EU mostra come la Missione 5 “Inclusione e Coesione” sta atterrando nei territori.
Grazie a un doppio intervento, Stazioni di Posta e Housing First, l’Ambito Sociale S10 Vallo di Diano e la Cooperativa sociale Iskra non offrono solo riparo, ma costruiscono una piattaforma per la cittadinanza attiva.
C’è un acronimo che domina il dibattito pubblico italiano: PNRR. Un flusso di miliardi dall’Europa destinato a ridisegnare il futuro del Paese. Ma cosa significa, concretamente, “Next Generation EU” per chi vive ai margini? Una risposta sta prendendo forma nel Vallo di Diano dove la Missione 5 del Piano “Inclusione e Coesione” si è tradotta in un’infrastruttura sociale tangibile.
Ventotto interventi. Ventotto storie. Non sono dati statistici, ma i risultati tangibili di come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sta già cambiando la vita nell’Italia interna. Nel Vallo di Diano, un sistema integrato finanziato dalla Missione 5 del PNRR ha trasformato i fondi europei in case, diritti e cittadinanza, dimostrando che un’alternativa all’assistenzialismo è possibile.
Il progetto, titolato al Consorzio Sociale Ambito S10 e gestito operativamente dalla Cooperativa Sociale Iskra, si basa su due pilastri complementari: l’innovativo approccio “Housing First” e le “Stazioni di Posta”.
Con l’Housing First, la casa non è più il traguardo, ma il punto di partenza. Otto persone hanno già trovato una stabilità abitativa in appartamenti ad Atena Lucana, Polla e Sant’Arsenio. Non strutture temporanee, ma case vere, dove un’équipe multidisciplinare dedicata supporta il percorso verso la piena autonomia. Un modello che funziona: due persone hanno già completato il percorso, liberando risorse per nuovi ingressi.
A completare la rete, le due Stazioni di Posta: una a San Pietro al Tanagro (via San Marzano, Casa Montedoro) e una a Montesano sulla Marcellana (via Nazionale 51) funzionano come presidi di prossimità. Accanto a risposte immediate come una doccia calda, un pasto o un’accoglienza notturna, sono soprattutto hub di accesso ai diritti: la consulenza legale, la mediazione linguistica e culturale, il supporto per la residenza, i corsi di italiano e l’orientamento al lavoro diventano gli strumenti concreti per combattere l’invisibilità burocratica e restituire alle persone la loro identità di cittadini. Ad oggi 18 persone su un target di 30 sono state accolte nei due centri, avviando percorsi personalizzati di inclusione e reinserimento sociale.
Le sfide non mancano, in un territorio segnato dalla carenza di trasporti e dalla frammentazione. Ma la risposta è stata creare una rete di prossimità ancora più fitta, collaborando con enti locali, associazioni e volontari per raggiungere anche le persone più isolate.
“Questo non è assistenzialismo, è un investimento sulla persona e sulla comunità – spiega il Presidente del Consorzio Michele Di Candia – Ogni percorso di autonomia che si compie riduce i costi sociali dell’emergenza e libera energie preziose. Stiamo dimostrando che, quando le risorse europee incontrano le competenze di Enti Locali e Terzo Settore, l’inclusione diventa una politica pubblica efficace e misurabile”.
Nei prossimi mesi, il progetto proseguirà secondo il rigido cronoprogramma del PNRR, puntando a consolidare i percorsi avviati e ad ampliare l’offerta di tirocini. Mentre in molte città la Giornata Mondiale contro la Povertà e dei senza fissa dimora si celebra con eventi simbolici, nel Vallo di Diano l’inclusione è una pratica quotidiana.
Nelle case dell’Housing First e nelle Stazioni di Posta di San Pietro al Tanagro e Montesano le luci restano accese ogni giorno: non per compassione, ma per costruire diritti, autonomia e comunità.
“Nel Vallo di Diano, l’Europa sociale è già realtà. Una doccia, una casa, un documento, un futuro. Un passo alla volta”, concludono i referenti.