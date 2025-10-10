Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ritorna a parlare della questione dei Punti Nascita durante la consueta diretta del venerdì.

“Abbiamo cominciato la discussione al Tar della Campania per il ricorso contro il Ministero della Salute per il Piano di Rientro e per la chiusura dei Punti Nascita, voluta dal Ministero stesso. Il Tar ci ha detto che siccome è in corso la discussione per eliminare il Piano di Rientro, possiamo anche riaprire lunedì i Punti Nascita visto anche che il 5 novembre è fissata la data per la sentenza definitiva – spiega il Presidente – Ricordo che la storia dei Punti Nascita ha avuto inizio dalla richiesta del Ministero della Salute e non dalla Regione e soprattutto dal ricatto messo in piedi: ‘O chiudete i Punti Nascita o vi teniamo nel Piano di Rientro’. Per questo le due cose erano legate e il Ministero della Salute è gestito da Fratelli d’Italia”.

Ieri il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da quindici Comuni del Distretto Sanitario 71 contro la decisione della Regione Campania di chiudere il reparto dell’ospedale di Sapri e dunque è stata sospesa l’efficacia della delibera di Giunta regionale.

“Ci auguriamo che la Campania possa uscire dal Piano di Rientro e riaprire in maniera definitiva i Punti Nascita e che negli anni futuri si faccia una battaglia per far arrivare risorse alla Campania perché rimaniamo ancora l’ultima regione d’Italia per la percentuale di risorse del Piano Sanitario Nazionale” conclude De Luca.