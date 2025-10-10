E’ stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari del bando “Piano Strade” con cui la Regione Campania ha messo a disposizione 921 milioni di euro, 379 milioni dei quali provenienti dal Fondo di Coesione e 542 milioni dalle risorse Campania Fesr 2021-2027.

Tra i comuni che hanno ricevuto i finanziamenti ce ne sono anche diversi del Vallo di Diano e del Tanagro.

1.299.859,99 euro sono stati assegnati al comune di Sant’Arsenio per i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 352 Cannavali-Malaspina, 2.900.000 euro a Monte San Giacomo per l’adeguamento e sistemazione della Strada Provinciale 72/B “Monte San Giacomo – Piaggine. Finanziamento da 2.998.819 euro per Teggiano che serviranno per il progetto di messa in sicurezza e riammagliamento delle strade comunali e provinciali che collegano con il paese di Sassano e gli interventi riguardano la SP11c, la SP330, la viabilità dell’Area PIP e la SP213.

3.000.000 di euro sono stati dati al comune di Sala Consilina per gli interventi di messa in sicurezza delle strade di collegamento con Padula e sempre 3.000.000 di euro sono andati a Polla per gli interventi lungo la SP352 352, via Tempa del Fiume e la viabilità centro abitato mentre 1.353.280,94 euro sono stati dati a San Rufo.

Il comune di Caggiano ha ottenuto 2.777.431,07 euro per la messa in sicurezza e il ripristino della strada intercomunale SS19 delle Calabrie-SS 19ter fino ai confini regionali con la Basilicata.