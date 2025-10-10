La Regione Basilicata è stata insignita di una menzione d’onore nel contest nazionale “Comunicazione e Formazione innovativa sul FSE 2.0”, promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il riconoscimento, consegnato nel corso dell’evento “L’Innovazione del Sistema Sanitario Nazionale” che si è svolto mercoledì a Roma, è stato attribuito per le attività di Formazione e Comunicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), con cui la Regione Basilicata ha dimostrato un forte impegno nell’adeguare il sistema sanitario regionale agli strumenti e ai linguaggi dell’era digitale, puntando su trasparenza, accessibilità e innovazione.

I progetti in gara sono stati valutati da una commissione composta da rappresentanti di Agenas, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Dipartimento per la Trasformazione Digitale, sulla base di cinque criteri chiave: rilevanza e impatto, innovazione e creatività, trasferibilità e scalabilità, fattibilità e sostenibilità a lungo termine, engagement e feedback.