Sono state rafforzate le attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato di Salerno per attestare il rispetto della normativa prevista per la regolarizzazione delle posizioni sugli stranieri sul territorio nazionale.

Si registra una positiva tendenza complessiva sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare per quanto concerne i decreti di espulsione, gli accompagnamenti al Centro di Permanenza per i Rimpatri e alla frontiera.

Tali azioni si inseriscono nelle più ampie attività di prevenzione della criminalità predatoria, finalizzate all’aumento della sicurezza urbana, così come disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso degli ultimi due mesi sono stati emessi 31 provvedimenti di espulsioni del Prefetto eseguite attraverso 13 accompagnamenti al CPR, 11 ordini del Questore, un allontanamento comunitario, due partenze volontarie, due accompagnamenti alla frontiera e due misure alternative (ritiro del passaporto e obbligo di firma).