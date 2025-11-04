In occasione del 107° anniversario del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate si è svolta la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti entrato in vigore il 4 novembre 1918 che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale.

La solenne ricorrenza del 4 novembre è dedicata a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita, in Italia e nel mondo, in difesa della Patria e dei valori di libertà, democrazia, solidarietà e unità nazionale sui quali la stessa si fonda.

La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto ed è proseguita in Piazza Giovanni Amendola dove, sulle note dell’Inno d’Italia, si è assistito all’Alzabandiera solenne e alla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa da parte, rispettivamente, del Prefetto di Salerno Francesco Esposito e del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) Nicola Iovino.

Il Prefetto Esposito, nell’accogliere le ragazze e i ragazzi delle scolaresche, ha sottolineato il sacrificio di tutti coloro che, fin dal Risorgimento, hanno combattuto per lasciare alle future generazioni un’Italia unita, indipendente, libera, ispirata a valori democratici e di pace: “In questa giornata un commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l’Italia. È un sentimento che richiama soprattutto le giovani generazioni, affinché siano consapevoli della necessità di impegno a difesa dei valori della nostra Costituzione”.

In occasione delle celebrazioni una squadra del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno ha partecipato alla cerimonia istituzionale in Piazza Amendola. Nel corso dell’evento i caschi rossi hanno effettuato il dispiegamento del Tricolore lungo la facciata del Palazzo, gesto simbolico di alto valore patriottico e di forte impatto visivo, accolto con commozione e applausi dai presenti.

La partecipazione del personale SAF testimonia ancora una volta la vicinanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai valori di unità e servizio alla collettività, nel solco della tradizione di impegno e dedizione che contraddistingue l’opera quotidiana dei Vigili del Fuoco di Salerno.

