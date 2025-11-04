Il Comune di Caggiano, nell’ambito del programma ultraventennale e pluripremiato “Mensa a Metro 0 e Rifiuti 0”, prosegue anche per l’anno scolastico 2025/2026 le azioni a sostegno della filiera corta e della sostenibilità alimentare.

Dopo il positivo conferimento dei pomodori da parte delle famiglie, si entra nella nuova fase con l’invito alle famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di I Grado a conferire olio extravergine di oliva di propria produzione presso i frantoi aderenti all’iniziativa.

Per ogni alunno fruitore del servizio mensa il conferimento di 2 litri di olio extravergine di oliva comporterà una detrazione sulla quota di iscrizione al servizio.

“L’obiettivo resta quello di garantire ai nostri studenti alimenti di altissima qualità, provenienti dal territorio, promuovendo al contempo educazione alimentare, rispetto per l’ambiente e riduzione degli sprechi. Un ringraziamento alle famiglie, ai frantoi e a tutti coloro che contribuiscono al successo di questo modello virtuoso di mensa scolastica sostenibile, riconosciuto e premiato a livello nazionale e internazionale” affermano dall’Amministrazione guidata dal sindaco Modesto Lamattina.