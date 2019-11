Pubblicato il bando “Giovani in Comune”. Previsti 700mila per i forum giovanili dei Comuni

Una nuova opportunità è in arrivo per i giovani della Campania con il bando “Giovani in Comune” il cui obiettivo è incentivare la partecipazione dei ragazzi campani alla vita politica.

Un bando che dimostra “una continuità di impegno rispetto ai Forum giovanili già esistenti“, come ha spiegato la presidente dell’assemblea regionale Rosetta D’Amelio, nel corso della conferenza stampa di presentazione del bando. L’Assessore regionale con delega alle Politiche giovanili Lucia Fortini ha spiegato che con il bando “si mettono a disposizione 670mila euro, con la possibilità di sostenere progetti per un valore massimo di 15mila euro. Questa grande occasione lancia una sfida ai giovani che ora dovranno farsi ascoltare, rispondendo alla chiamata con progetti e idee innovative“.

L’obiettivo è promuovere e incentivare la partecipazione istituzionale dei giovani, puntando sullo sviluppo del sistema dei forum giovanili dei Comuni. “E’ un intervento unico – ha sottolineato il presidente del Forum Giuseppe Caruso – che premia il lavoro, i sacrifici e la lungimiranza di questi anni del Forum regionale dei giovani. Per questo voglio ringraziare l’assessore Fortini per aver supportato e condiviso la nostra visione e invito i forum e i Comuni ad attivarsi”.

C’è tempo fino al prossimo 18 dicembre per candidare i progetti.

– Antonella D’Alto –