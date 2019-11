A Teggiano il 4 novembre un corteo celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Anche la città di Teggiano celebra il 4 novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. La data scelta è il 4 novembre in quanto è quella dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti e della resa dell’Impero austro-ungarico.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.45 con il corteo dell’Amministrazione comunale con il Gonfalone e le rappresentanze civiche che si recheranno alla chiesa di Sant’Agostino. Alle ore 11.00 si terrà la santa Messa celebrata nella chiesa di Sant’Agostino dal parroco don Giuseppe Puppo.

Alle ore 11.45 il corteo ripartirà alla volta dell’Altare della Patria in Piazza Mons. Vignone, l’ex Piazza IV Novembre, dove si terrà la cerimonia della deposizione della corona di alloro.

– Antonella D’Alto –