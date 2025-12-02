“La fiducia si dà a chi la merita, la rispetta ed è reciproca”. È intorno a questa verità semplice e potente che si costruisce il cammino della Banca Monte Pruno.

“Ogni giorno la nostra comunità ci affida qualcosa di prezioso: i propri risparmi, i propri progetti, le proprie speranze. E noi sappiamo che questo gesto non è mai scontato” fanno sapere dalla Monte Pruno.

L’aumento dei depositi di oltre 85 milioni in 11 mesi, che porta la raccolta oltre 1 miliardo e 350 milioni, non è solo un dato economico, è la conferma che il rapporto tra la Banca Monte Pruno e il suo territorio è ancora oggi un patto autentico, fatto di trasparenza, correttezza e rispetto. Un legame che si rinnova generazione dopo generazione, perché la fiducia, quella vera, cresce quando viene custodita con serietà, continuità e senso di responsabilità.

“Un valore che non dimentichiamo: la riconoscenza – continuano -. C’è un principio che, nel nostro percorso, vale quanto la fiducia: la riconoscenza. Riconoscenza verso i 30 soci fondatori, che da un paese che oggi conta poco più di 500 anime hanno avuto il coraggio di immaginare una banca diversa, legata alla sua gente e capace di crescere senza perdere mai il contatto con le proprie radici. Riconoscenza verso chi ci è rimasto accanto nei momenti difficili, verso chi ha creduto nella nostra Banca quando eravamo molto meno di ciò che siamo oggi. Riconoscenza verso una comunità che ci sostiene, ci incoraggia e ci spinge ogni giorno a fare meglio. È un sentimento che guida le scelte, dà misura alle responsabilità e ci ricorda da dove veniamo: da una storia fatta di umiltà, sacrificio, lavoro silenzioso e persone che hanno messo il cuore prima dei numeri. Ed è proprio da lì che nasce l’orgoglio di appartenere alla Banca Monte Pruno“.

“Grazie. Grazie a chi ci sostiene. Grazie a chi ci affida i suoi obiettivi. Grazie a chi continua a vedere nella nostra Banca un punto fermo per la propria famiglia e il proprio futuro. Insieme, passo dopo passo, stiamo costruendo per tutti coloro che hanno scelto di vivere e investire nella nostra comunità un futuro ancora più solido. Continuate a fidarvi di noi, non ve ne pentirete” concludono dalla Banca Monte Pruno.