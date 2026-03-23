Provincia di Salerno. Il 4 maggio Sindaci e consiglieri comunali votano per il nuovo Presidente
Lunedì 4 maggio si svolgerà l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno, dopo le dimissioni dalla carica di Sindaco del Presidente Vincenzo Napoli. Lo stabilisce un decreto firmato oggi dal Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia in via Roma a Salerno e potranno votare i Sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni.
Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia.
L’elezione avviene sulla base della presentazione di candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente la votazione.