Paura questo pomeriggio a Castellabate dove, per cause da accertare, una gru si è ribaltata nel corso di alcuni lavori presso l’impianto di depurazione.

L’operaio alla guida del mezzo, un 44enne di Casal Velino, è rimasto ferito cadendo in una delle vasche dell’impianto e per soccorrerlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato per poi richiedere l’intervento dell’eliambulanza.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono giunti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.