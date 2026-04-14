E’ corsa a due per la Presidenza della Provincia di Salerno. Questa mattina è stata presentata la candidatura del sindaco di Bellosguardo Geppino Parente da parte del Partito Democratico e del centrosinistra. Gli amministratori voteranno il 4 maggio.

“Una scelta – spiega il Pd – che dà merito ad un amministratore di elevato profilo umano, politico e amministrativo. Geppino Parente ha dedicato il suo impegno al servizio della collettività, svolgendo, con senso di responsabilità, i numerosi ruoli pubblici per i quali è stato apprezzato per competenza, passione, tenacia e risultati. Lavoreremo per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso, fondamentali per la vita dei nostri cittadini e dei nostri territori“.

Il candidato di Fratelli d’Italia e del centrodestra è invece il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

“Un segnale chiaro di unità e responsabilità da parte di una coalizione che sceglie di stare insieme per offrire alla Provincia di Salerno una guida seria, credibile e radicata nei territori. Un ringraziamento ai dirigenti e agli amministratori per il lavoro svolto e per le sottoscrizioni che hanno reso possibile questo passaggio. Senza il loro impegno, tutto questo non sarebbe stato possibile. Avanti, insieme, per costruire un’alternativa solida e dare finalmente risposte concrete ai nostri territori” fanno sapere dal centrodestra.