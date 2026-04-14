Anche quest’anno si è conclusa con successo l’iniziativa “Motion to creativity” che ha visto la consegna di una borsa di studio da parte di Cosilinauto, in collaborazione con Casa Surace, agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein – De Lorenzo” di Potenza e Picerno.

Più di 50 ragazzi divisi in gruppi di lavoro hanno partecipato realizzando una vera e propria proposta creativa. L’obiettivo del concorso era di dare vita all’idea di uno spot per pruomovere i vari modelli Alfa Romeo, Jeep ed MG, soffermandosi sull’aspetto tecnologico.

Grande soddisfazione da parte di Renato Auleta, titolare di Cosilinauto, che questa mattina ha preso parte alla premiazione. “Grazie a tutti i docenti e al Dirigente scolastico per aver aderito per il secondo anno a questa iniziativa. Speriamo che questi progetti stimolino i ragazzi e per chiunque voglia lavorare con noi le nostre porte sono sempre aperte” ha affermato.

La borsa di studio consiste in un premio di 1000 euro per il primo classificato. Presenti alla premiazione anche Anthony Auleta, Donato Mancusi, Direttore della sede Cosilinauto di Potenza, e Daniele Pugliese di Casa Surace.