Con il Decreto legge n. 108 dello scorso 26 giugno, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”, il Governo ha introdotto una proroga della validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente prevista in scadenza il 3 agosto.

E’ importante precisare che la proroga non è generale, ma riguarda esclusivamente alcuni utilizzi sul territorio nazionale. La carta d’identità cartacea non sarà valida per l’espatrio e potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027 soltanto per specifiche finalità.

Tra queste, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’accesso ai servizi pubblici, le prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, degli atti giudiziari e le operazioni presso banche e uffici postali, i rapporti contrattuali pubblici e privati già in essere alla data del 3 agosto 2026.

La sostituzione della carta d’identità cartacea con la C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica) può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento.