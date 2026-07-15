Prorogata la scadenza delle carte di identità cartacee al 31 gennaio 2027 ma non saranno valide per l’espatrio
Con il Decreto legge n. 108 dello scorso 26 giugno, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”, il Governo ha introdotto una proroga della validità delle carte d’identità cartacee, inizialmente prevista in scadenza il 3 agosto.
E’ importante precisare che la proroga non è generale, ma riguarda esclusivamente alcuni utilizzi sul territorio nazionale. La carta d’identità cartacea non sarà valida per l’espatrio e potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027 soltanto per specifiche finalità.
Tra queste, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’accesso ai servizi pubblici, le prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, degli atti giudiziari e le operazioni presso banche e uffici postali, i rapporti contrattuali pubblici e privati già in essere alla data del 3 agosto 2026.
La sostituzione della carta d’identità cartacea con la C.I.E. (Carta d’Identità Elettronica) può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza indicata sul documento.