Attimi di tensione questa mattina nel Rione Pescara ad Eboli.

Due colpi di pistola sono stati esplosi sembrerebbe al termine di una lite tra due uomini del posto. Si tratterebbe di un’arma a salve.

Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, al comando del Capitano Serafino Palumbo, che hanno avviato le indagini di rito e svolto i rilievi.

L’arma non è stata ritrovata. Accertamenti in corso per chiarire le motivazioni che hanno portato al violento gesto.