Momenti di paura questa mattina a Salerno.

Una Fiat Panda vecchio modello è esplosa e si è incendiata in via Lungomare Colombo. Le fiamme hanno anche coinvolto due vetture parcheggiate.

L’uomo alla guida, che pare si stesse recando dal meccanico per aver riscontrato delle anomalie al motore, è riuscito a scendere senza riportare conseguenze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e la Polizia Municipale.

Intervenute anche le squadre di Pissta per il ripristino del tratto di strada interessato dall’evento.