Doppio incidente stradale nella notte a Pontecagnano. Feriti trasportati in ospedale
Due incidenti stradali si sono verificati nella notte a Pontecagnano in via Abate Conforti.
In entrambi i casi a scontrarsi sono state due auto per cause da accertare da parte dei Carabinieri intervenuti per i rilievi.
I feriti, tra cui uno in stato confusionale, sono stati soccorsi e trasportati in ospedali dai sanitari della VOPI.
Tra loro anche un giovane che, a causa di un trauma cranico riportato nell’impatto, è stato ricoverato al “Ruggi” di Salerno.