Fondi in arrivo dall’Asl Salerno all’interno del programma triennale delle opere pubbliche.

Con apposita delibera l’Asl ha stanziato circa 2 milioni per le opere di riqualificazione e potenziamento dell’ex ospedale di Sant’Arsenio. Si tratta di fondi che permetteranno di realizzare una Struttura Polifunzionale della Salute in cui saranno inclusi l’hospice, l’ospedale di comunità e una struttura per la doppia diagnosi.

In arrivo, inoltre, 370mila euro per l’ospedale “Luigi Curto” destinati ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio,

Previsti, inoltre, 495mila euro per i lavori di adeguamento della struttura polivalente ex Clinica Fischietti di Padula Scalo. La struttura, occorre ricordare, è strategica per i Comuni dell’area Sud del Vallo di Diano.

Fondi anche per l’adeguamento di altre strutture ospedaliere del Salernitano.

– Claudia Monaco –