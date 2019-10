Progetto S.A.R.A. contro la violenza di genere. A Sala Consilina domani un incontro informativo

Si terrà domani a Sala Consilina la terza giornata delle sessioni informative sulla salute per tutte le donne “Come prendersi cura di sé” previste nell’ambito del Progetto S.A.R.A. – Sostegno Antiviolenza Rete Attiva, finanziato da Fondazione con il Sud, in collaborazione con l’Asl Salerno e l’Associazione Differenza Donna.

Il progetto mira a rafforzare le azioni di contrasto, di prevenzione e di emersione del fenomeno della violenza di genere nei Comuni dei Piani Sociali di Zona S9 e S10 della provincia di Salerno, garantendo alle donne che vi abitano percorsi efficaci di autonomia e di uscita dalla violenza.

Nell’ambito del Progetto S.A.R.A. sono previste azioni di prevenzione per promuovere il diritto alla salute delle donne tramite sessioni informative e percorsi di screening, organizzati in collaborazione con gli specialisti del Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina – Polla.

La terza giornata in programma domani riguarderà le Norme di igiene alimentare e avrà inizio alle 10:30. Vi prenderanno parte, dopo i saluti di Francesco Cavallone Presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario di Sala Consilina, Claudio Mondelli, Direttore del Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina Polla, Linda D’Amato, Dietologa e Medico Chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione, Marzia Manilia, Biologa Nutrizionista, Maria Spiotta, Psicologa – Psicoterapeuta e Responsabile del Centro Antiviolenza Maree gestito dall’Associazione Differenza Donna Ong e Antonia D’Elia, Professoressa di Educazione Fisica.

– Antonella D’Alto –