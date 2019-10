Forza Nuova Eboli chiede l’intitolazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto, vittima delle foibe

La Segreteria Cittadina di Forza Nuova Eboli richiede l’intitolazione di una via, piazza, giardino o locale istituzione a Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Il 5 ottobre in oltre 120 città italiane e straniere si è svolta la manifestazione patriottica “Una Rosa per Norma Cossetto”, organizzata dal Comitato 10 Febbraio, con la quale è stato ricordato il sacrificio della giovane studentessa istriana, sequestrata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943.

L’8 febbraio 2005 Norma Cossetto è stata insignita dal Presidente della Repubblica Italiana della Medaglia d’Oro al Merito Civile, con la seguente motivazione:”Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio“.

“Norma Cossetto – fanno sapere da Forza Nuova – incarna il sacrificio di tantissime donne che ancora oggi sono oggetto di violenza e discriminazione e sopraffazione e nella nostra città non esiste un luogo intitolato alla memoria di questa giovane eroina, vittima dell’odio anti italiano che nel 1943-1945 sfociò nell’orrore delle foibe e nella vergogna dei campi di concentramento comunisti, dove trovarono la morte migliaia di nostri connazionali“.

La locale sezione di Forza Nuova richiede, dunque, formalmente di intitolare un luogo della città di Eboli o un’aula presso una scuola o ufficio pubblico a Norma Cossetto.

– Chiara Di Miele –