Rifiuti tossici nel Vallo di Diano. Raffaele Accetta ringrazia i Carabinieri di Sala Consilina

Il sindaco di Monte San Giacomo e Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta ringrazia il Capitano della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina Davide Acquaviva e tutti i suoi uomini “per l’importante operazione effettuata, sul nostro territorio, nell’impedire lo smaltimento di 16mila litri di sostanze tossiche e nocive per l’ambiente, il suolo e soprattutto per le falde acquifere che, in questi ultimi anni, abbiamo cercato di salvaguardare anche da altre fonti di inquinamento (rifiuti e petrolio)“.

“Esprimo – continua Accetta – a nome mio personale e della comunità che rappresento al Capitano Acquaviva la gratitudine per questa importante operazione che sono certo, potendo contare sulla loro grande professionalità, occorre continuare e tutti dobbiamo essere molto più determinati a difendere il territorio, il Vallo di Diano, che tra l’altro è stato scelto dalla Regione e dal Ministero per la Coesione come seconda Area pilota Interna in cui realizzare il progetto di Strategia denominato ‘La città Montana della Biodiversità e dell’innovazione'”.

Quale rappresentante istituzionale dell’Area, così come è stato già fatto nel processo Chernobyl, il Presidente Accetta assicura la disponibilità dell’Ente Comunità Montana a intervenire nella forma che si riterrà più opportuna per la difesa del territorio.

– Antonella D’Alto –