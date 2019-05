Progetto Polio Plus. Il 10 giugno a Salerno concerto di beneficenza dei Rotary Club e Banca Monte Pruno

È stato presentato, presso il Comune di Salerno, il nuovo appuntamento benefico che si terrà il 10 giugno, alle ore 20.30, al Teatro Verdi di Salerno. Promotori del concerto sono i 5 Club Rotary della Città di Salerno e cioè Rotary Club Salerno A.F.1949, Rotary Salerno Est, Rotary Salerno Duomo, Rotary Salerno Nord Due Principati, Rotary Salerno Picentia, con la collaborazione del Comune di Salerno, dell’Associazione Culturale e Musicale “Baronissi Europa Festival” e della Banca Monte Pruno.

L’evento nasce per fini benefici, così da raccogliere fondi in favore dell’eradicazione della poliomielite nel mondo.

“Da oltre 30 anni i Club Rotary di tutto il mondo sono impegnati nel progetto Polio Plus che ha contribuito a ridurre i casi di polio di oltre il 99,9%. Essendo una malattia di tipo endemico bisogna vaccinare ogni anno dagli otto ai dieci milioni di bambini in tutto il mondo. Non bisogna mai abbassare la guardia” ha commentato l’avvocato Andrea Di Lieto, assistente del Governatore del Distretto Rotary 2100, durante la conferenza di presentazione.

Di fama internazionale i musicisti che si esibiranno durante il concerto del “Trio di Monaco”, ensemble italo-tedesca composta da Alessio Allegrini al corno (primo corno delle Orchestre di “Santa Cecilia” di Roma e “Mozart” di Abbado di Lugano), Francesco Manara al violino (Primo Violino al “Teatro alla Scala” di Milano) e Oliver Kern al pianoforte (Professore della Cattedra di Concertismo all’Hochschule di Francoforte). Direttore Artistico dell’evento è Serafina Sabatino.

I tre straordinari musicisti, che nel 1999 hanno vinto, da solisti, il Concorso Musicale Internazionale televisivo “ARD” di Monaco, eseguiranno brani di Rossini, Elgar, Saens, Cherubini, Skrjabin, Rachmaninov, Liszt, Chopin e Brahms.

Ha preso parte, per il Comune di Salerno, alla conferenza di presentazione, il vicesindaco Eva Avossa che ha portato i saluti del sindaco Vincenzo Napoli e sottolineato l’importanza dell’evento: “Mettere insieme musica e solidarietà è sicuramente un binomio perfetto”.

Per la Banca Monte Pruno è intervenuto ai lavori il Vice Direttore Generale Cono Federico. “L’azione della nostra Banca nel sociale è costante – ha sostenuto – e farlo per questa causa nobilita, ancora di più, il nostro operato. Felici di farlo al fianco di tutti i Rotary della Città di Salerno con cui è nata una collaborazione solida che poggia su valori di grande importanza per la nostra società”.

Per informazioni e prenotazioni dei biglietti scrivere all’indirizzo baronissi.europa.festival@gmail.com o telefonare ai numeri 327/2288277 – 329/8751332.

– Chiara Di Miele –