Sconto di pena in Appello per l’attore Domenico Diele, condannato in primo grado nel giugno del 2018, in seguito al rito abbreviato, a 7 anni e 8 mesi per la morte della 48enne di Salerno Ilaria Dilillo, avvenuta all’alba del 24 giugno del 2017 sull’autostrada A2 del Mediterraneo tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano.

I giudici di secondo grado, convinti comunque della colpevolezza dell’attore imputato per omicidio stradale, hanno però deciso che dovrà scontare 5 anni e 10 mesi di detenzione.

Diele con la sua Audi A3 travolse lo scooter della 48enne lungo l’autostrada, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Rovella. Dichiarò che si era trattato di una distrazione, mentre per i giudici di primo grado l’incidente fu causato dall’assunzione di droghe che l’attore ha fatto sempre risalire al giorno prima.

Secondo la difesa la prova dell’assunzione di droghe non esiste, mentre la pubblica accusa ha ritenuto che questa sia stata ottenuta in maniera induttiva.

Ricordiamo che il procuratore generale Elia Taddeo aveva chiesto in Appello la conferma della condanna di primo grado. La Corte di Appello depositerà le motivazioni della sentenza entro i prossimi 90 giorni.

– Chiara Di Miele –

