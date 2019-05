Elezioni Sala Consilina.Cartolano:”Non siamo giunti alla meta, ma collaboreremo per il bene della città”

A pochi giorni dal risultato elettorale che ha sancito la volontà dei cittadini di Sala Consilina di riconfermare alla guida della città il sindaco Francesco Cavallone, interviene quello che è stato il diretto antagonista del primo cittadino e della sua squadra in campagna elettorale, Domenico Cartolano.

In testa alla lista “Salesi”, Cartolano ha combattuto strenuamente nelle ultime settimane per conquistare la fiducia dell’elettorato e tentare di prendere in mano le redini del centro capofila del comprensorio. Una compagine eterogenea caratterizzata fin da subito dalla sinergia. Una squadra nata con il supporto, tra gli altri, anche dell’uscente gruppo di opposizione consiliare “Positivo Si Cambia” capeggiato dall’avvocato Antonio Santarsiere.

“Ringrazio tutti coloro che ci hanno votato, – afferma Cartolano – i miei compagni di viaggio, una compagine davvero eccezionale che è stata insieme per condividere un programma e non per conquistare le poltrone. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare alla meta che ci eravamo prefissati, ma speriamo che l’azione amministrativa possa estendersi a tutto il paese“.

Nonostante la sconfitta, però, Cartolano e “Salesi” sono pronti a collaborare per il bene di Sala Consilina, pur se seduti negli scranni della minoranza. “Collaboreremo sui provvedimenti che mirano alla crescita del paese – continua – ma qualora questo non dovesse accadere faremo opposizione dura e ferrea”.

– Chiara Di Miele –