Il primo cittadino di Buonabitacolo Giancarlo Guercio ha inviato una lettera al Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca per far finanziare alcuni progetti importanti per il Comune mai presi in considerazione.

Come si legge nella lettera, “ho profuso quasi tutte le mie energie per tentare di sistemare buchi, innanzitutto quelli fisici causati da perforazioni su una rete idrica che per molti tratti risale agli anni ’60, da cedimenti stradali e poi quelli economico-finanziari prodotti da gestioni discutibili”.

Il sindaco Guercio ricorda come le risorse per i piccoli Enti delle aree interne sono esigue e impongono periodi di restrizione e sacrificio per non gravare sulle tasche dei cittadini. Inoltre tanto rammarico è espresso nella lettera per i progetti regolarmente presentati e mai sostenuti e finanziati.

Il Comune di Buonabitacolo, infatti, ha bisogno di una rete idrica efficiente, perchè ancora oggi si registra uno spreco di acqua e i cittadini vedono particolarmente razionata questa risorsa primaria. L’8 marzo 2018 sono stati presentati quattro progetti, tra cui “Acqua, sistemazione e adeguamento adduzione esterna, adeguamento rete di distribuzione interna e della rete fognaria”, “Lavori di recupero, restauro e valorizzazione di Palazzo Radice”, due interventi per agire sia sulla sistemazione di beni fondamentali sia sulla progettualità e sviluppo.

Il sindaco, inoltre, informa De Luca che “il nostro Ente ha dovuto accedere al regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica perchè in passato, tra le cattive abitudini gestionali dell’Ente, c’era anche quella di non corrispondere il dovuto per l’erogazione e la fornitura dell’energia“.

“Ho ritenuto necessario ricordare al Governatore De Luca che sono in giacenza presso gli Uffici regionali alcuni nostri importanti progetti – commenta il sindaco – Iniziative che risolverebbero problemi seri, come l’erogazione dell’acqua, bene primario ma spesso compromesso a causa di una rete idrica molto fatiscente, o della pubblica illuminazione che, essendo in regime di salvaguardia, rappresenta un costo esorbitante per l’Ente. I progetti presentati significherebbero l’avvio di uno sviluppo necessario e sostenibile oggi più che mai necessario. Auspicando che il Presidente De Luca voglia finalmente prendere in seria considerazione i nostri progetti”.

– Annamaria Lotierzo –