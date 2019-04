Invasione di campo in rosa a Castellabate per Annalisa Moccia, la guardalinee vittima di frasi sessiste

Il Comune di Castellabate mostra la propria solidarietà alla guardalinee Annalisa Moccia della Sezione di Nola, tornata in campo in occasione della partita tra la Polisportiva Santamaria e il Virtus Avellino dopo il caso mediatico che l’ha vista coinvolta.

Infatti il giornalista sportivo cilentano Sergio Vessicchio durante la telecronaca della partita Agropoli-Sant’Agnello ha utilizzato frasi dure e sessiste nei suoi confronti.

Con una vera e propria invasione di campo tutta al femminile, Castellabate ha accolto l’assistente di linea tra applausi e con la consegna di un omaggio floreale. Presenti in campo l’assessore con delega alle Pari Opportunità Elisabetta Martuscelli e il consigliere comunale Assunta Niglio.

“Non poteva mancare la vicinanza e la solidarietà per quello che è accaduto – ha commentato l’assessore – Oggi manca la parità tra uomo e donna. Non c’è niente che una donna non possa fare e la parità dei sessi dovrebbe essere un diritto”.

Solidarietà è stata espressa anche da tutta l’Amministrazione comunale e dal consigliere Niglio che ha sottolineato come questo sia un fatto gravissimo e come alcuni tabù dovrebbero essere superati.

– Annamaria Lotierzo –

