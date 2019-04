Scontro tra due auto ad Atena Lucana. Feriti un uomo e una donna

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi ad Atena Lucana Scalo lungo la Strada Statale 19.

Per cause in corso di accertamento una Toyota Yaris e una Toyota Station Wagon si sono scontrate. Entrambe le auto, dopo l’impatto, sono andate a sbattere contro un muretto posizionato al bordo della carreggiata.

Nello scontro sono rimasti feriti un uomo di Atena Lucana al volante della Station Wagon e una donna, sempre di Atena Lucana, alla guida della Yaris. I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere le cure del caso.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –