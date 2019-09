Professoressa salernitana derisa in aula dagli studenti. Il video diventa virale, scatta l’indagine

E’ diventato virale il video della professoressa salernitana, in evidente difficoltà, che fa l’appello in una classe che, con molta probabilità, dovrebbe far parte di un Istituto Superiore di Salerno.

La docente è stata ripresa dagli studenti, sicuramente attraverso uno smartphone, mentre ripete per diversi minuti lo stesso cognome. “Bassano, sei tu?” è il loop che riecheggia nel video per quasi tutta la sua durata. “Fatti vedere!” dice ancora l’insegnante al ragazzo che, da uno degli ultimi banchi, ride insieme ai suoi compagni di classe.

Il video non sarebbe recente, visto anche l’abbigliamento dei protagonisti, ma sarebbe stato postato sui social da pochi giorni e in breve tempo ha fatto il giro del Web e dei siti locali e nazionali.

L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, diretto dalla dottoressa Luisa Franzese, in queste ore ha fatto sapere di aver preso visione delle immagini:”Un fatto grave su cui ci sono già accertamenti“. La Direttrice Franzese ha anche espresso particolare rammarico per quanto accaduto. “L’uso dei cellulari – comunicano dall’USR – non può trasformarsi in un abuso in un contesto educativo e didattico come quello di una classe“.

E’ vietato, infatti, riprendere un docente in aula e divulgarne le immagini. Per questo motivo adesso toccherà alla Dirigenza dell’Istituto interessato risalire agli autori del video e stabilire le responsabilità.

– Chiara Di Miele –