Nei prossimi giorni vengono consegnati alcuni cantieri per lavori di messa in sicurezza relativi a vari tratti viari del territorio provinciale. In particolare sono previsti interventi sulla S.R ex S.S 164 a Montecorvino Rovella, sulla SR 407 a Buccino, sulla SP 36 a Sicignano degli Alburni e sulla SR ex SS 367 a San Marzano sul Sarno.

A Montecorvino Rovella i lavori vengono consegnati il 18 settembre e riguardano il ripristino di barriere divelte, il consolidamento della sovrastruttura stradale e il rifacimento di parte della segnaletica orizzontale. L’importo netto dei lavori è di 34.892,47 euro. A Buccino i lavori vengono consegnati il 19 settembre e riguardano interventi di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale mediante posa in opera di gabbionata a contenimento della sede stradale. L’importo netto dei lavori è di 24.298,95 euro.

A Sicignano degli Alburni i lavori vengono consegnati il 19 settembre e riguardano interventi urgenti di sistemazione del piano viabile e di pertinenze stradali al km 4+300 circa. L’importo netto dei lavori è di 29.127,51 euro.

A San Marzano sul Sarno i lavori saranno consegnati il 23 settembre e riguardano il consolidamento del piano viario. L’importo netto è di 27.760,86 euro.

“Proseguono gli interventi su tutto il territorio provinciale, – fa sapere il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – coordinati dal settore Viabilità e Trasporti dell’Ente, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Antonio Rescigno. La Provincia è presente e sempre più vicina alle nostre comunità“.

– Chiara Di Miele –