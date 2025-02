Ottati addolorata per l’improvvisa scomparsa del professore Giuseppe Francione, che ieri pomeriggio è morto all’età di 67 anni mentre si trovava in gita con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro Penna” di Battipaglia, dove insegnava Scienze.

La scolaresca, accompagnata dai docenti, era andata in visita al Teatro San Carlo di Napoli e nel viaggio di ritorno, all’altezza di Torre del Greco, il professore Francione si è improvvisamente sentito male accasciandosi sul sedile dell’autobus. I soccorsi dei sanitari del 118 sono stati tempestivi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare perchè il 67enne ha perso la vita sul colpo.

Inizialmente la sua salma è stata condotta nell’obitorio di Torre del Greco in attesa del magistrato di turno, poi è stata liberata e restituita ai familiari.

Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, saranno celebrati i suoi funerali nella chiesa della Santissima Annunziata ad Ottati. Francione lascia la moglie, i figli, la madre, la sorella e il fratello.

“Ci lascia un professionista eccellente, un uomo buono e compito, attaccato alla nostra comunità. Ogni percorso di vita è segnato e quello del caro Giuseppe si interrompe nell’esercizio della sua missione di vita, l’insegnamento. Non sarà dimenticato, per i valori umani che lo hanno contraddistinto e per quanto datoci nel suo tempo. Gli sia lieve la terra” è il messaggio di cordoglio del sindaco di Ottati Elio Guadagno.