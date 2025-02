Paura nella notte ad Eboli dove un’auto ha preso fuoco per cause in corso di accertamento.

Erano circa l’1.30 quando nel Rione Pescara, in via Raffaele D’Urso, la vettura è stata improvvisamente avvolta e distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno lavorato non poco per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Bisognerà capire se la matrice del rogo è di origine dolosa o accidentale.

Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia i quali hanno dato il via alle indagini per fare chiarezza sull’accaduto.