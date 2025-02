E’ giallo a Salerno per la drammatica scomparsa della nota ristoratrice Carla D’Acunto che ieri ha perso la vita precipitando nel vuoto in un terrapieno di Sala Abbagnano. Sembrerebbe che la donna fosse giunta in quella zona della città in auto insieme ad un parente.

In seguito, trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi”, ha smesso di vivere.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale Compagnia i quali dovranno ricostruire le ultime ore di vita della donna. Per questo motivo gli inquirenti stanno ascoltando diverse persone. La salma è a disposizione della Procura della Repubblica di Salerno per eventuali ed ulteriori esami.

Carla D’Acunto era molto nota a Salerno, grazie alla sua attività di ristorazione nel centro cittadino. Sono numerosi in queste ore i messaggi di cordoglio scritti in sua memoria. Tra questi anche quello del sindaco Vincenzo Napoli.

“La morte di Carla D’Acunto addolora tutta la nostra comunità. Era una persona cordiale molto apprezzata prima nel commercio d’abbigliamento e poi nella ristorazione, sempre professionale ed accogliente. Nella sua vita ha donato momenti di bellezza, gioia e gusto a chi l’ha conosciuta ed ha frequentato la sua attività. Un abbraccio forte di cordoglio a familiari ed amici” ha scritto il primo cittadino di Salerno.