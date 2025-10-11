Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni delibera la costituzione di parte civile nel procedimento penale per l’omicidio del Sindaco Pescatore di Pollica Angelo Vassallo.

L’avvocato Vincenzo Speranza assumerà la difesa dell’Ente in giudizio, rinunciando al compenso professionale.

Il 17 ottobre si terrà al Tribunale di Salerno l’udienza preliminare sull’omicidio del Sindaco avvenuto 15 anni fa.

Quando Vassallo fu ucciso ricopriva anche la carica di Presidente della Comunità del Parco e nel corso del suo mandato è noto per essere stato molto impegnato nella difesa dell’ambiente e nella tutela del territorio.

Il suo omicidio, come dichiarano dal Parco Nazionale presieduto da Giuseppe Coccorullo, “ha rappresentato un danno anche per l’istituzione dell’Ente Parco e per l’Area Protetta, non soltanto perchè è venuta meno una figura istituzionale dell’Ente, ma anche per la perdita di una figura da sempre attiva nella difesa del territorio e delle comunità locali“.