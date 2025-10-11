Episodio di violenza e bullismo a Vallo della Lucania dove ieri un 14enne è stato aggredito da un gruppo di ragazzi all’uscita da scuola.

Il giovane, che vive in un paese cilentano, sarebbe stato accerchiato e picchiato da circa 3 o 4 coetanei dopo essere stato già oggetto dei loro scherni in precedenza. Ha riportato delle escoriazioni e, dopo aver raccontato tutto ai genitori, è stato curato dai medici dell’ospedale “San Luca” che gli hanno dato tre giorni di prognosi.

L’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri del locale Reparto Territoriale che hanno dato il via alle indagini per risalire ai responsabili della violenza, mentre l’episodio di bullismo sarebbe stato ripreso in un video che in poco tempo è diventato virale online.

“Un fatto di inaudita gravità – dichiara Bartolomeo Lanzara, responsabile del Codacons Cilento – che non può essere liquidato come una semplice bravata. È l’espressione di un disagio profondo, di una frattura educativa che si allarga di giorno in giorno. Bisogna reagire con decisione, in modo condiviso e permanente. È finito il tempo dell’indignazione a parole: serve un’azione concreta, continuativa e diffusa su tutto il territorio“.

Lanzara, insieme alla collega avvocato Iolanda Cennamo, da anni è impegnato gratuitamente nelle scuole e nei comuni del Cilento con lo Sportello Antiviolenza e Bullismo del Codacons, punto di ascolto e di sostegno per studenti, docenti e famiglie. Il Codacons Cilento rivolge un invito urgente a tutte le scuole del comprensorio, agli enti locali, alle parrocchie, alle associazioni giovanili e a tutte le realtà che operano con i ragazzi, affinché si uniscano in un fronte comune.

“Chiediamo che vengano organizzati immediatamente incontri pubblici con psicologi, pedagogisti, educatori civici e digitali – prosegue Lanzara – per dare vita a una campagna di sensibilizzazione stabile e capillare contro il bullismo, la violenza minorile e l’indifferenza sociale. I nostri ragazzi devono tornare a sentire il valore della comunità, della solidarietà, del rispetto reciproco“.

Il Codacons Cilento invita inoltre chiunque sia a conoscenza di informazioni utili per individuare i responsabili dell’aggressione a rivolgersi immediatamente ai Carabinieri di Vallo della Lucania: “È un dovere morale e civile non voltarsi dall’altra parte. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per restituire fiducia e giustizia“.