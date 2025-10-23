La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati dagli avvocati di Giuseppe Cipriano e Lazzaro Cioffi, indagati nell’ambito dell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo.

I giudici hanno ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla difesa dando così via libera alla prosecuzione del dibattimento.

Il ricorso del Colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, altro indagato, verrà discusso separatamente a dicembre, mentre l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso e Giovanni Cafiero non hanno presentato alcuna impugnazione.

Nel frattempo l’udienza preliminare prosegue. Ha destato sorpresa l’esculsione della Fondazione Vassallo tra le componenti di parte civile che chiedono un risarcimento. I giudici hanno affermato che la Fondazione si è costituita dopo l’omicidio, quindi non ha avuto modo di subire alcun danno diretto dalla morte di Angelo Vassallo.

Il 14 novembre le parti civili e l’accusa entreranno nel vivo della discussione in aula.

Non si è fatto attendere il commento de3lla Fondazione Vassallo che ha come presidente il fratello del sindaco, Dario: “Le misure cautelari sono state annullate per un vizio di forma e non per questioni di merito, con rinvio al Tribunale del Riesame per un nuovo esame complessivo degli elementi indiziari. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore accoglie la decisione con fiducia e senso di responsabilità, sottolineando come la Cassazione abbia ribadito la solidità del quadro accusatorio”.