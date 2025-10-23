La Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino, incontra le Amministrazioni comunali e i territori di Auletta e di Salvitelle per parlare di Resto al Sud 2.0 per giovani che vogliono avviare un’attività d’impresa o professionale, tirocini finanziati e formazione col Programma Gol.

Gli incontri si terranno lunedì 27 ottobre: il primo appuntamento è fissato per le ore 17.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Salvitelle con la presenza della sindaca Maria Antonietta Scelza, mentre alle ore 18.30 il secondo incontro si terrà presso la Casa delle Parole ad Auletta, dove interverranno il sindaco Antonio Caggiano e l’assessore alle Politiche Sociali Antonella Cavallo.

“Nel mese di ottobre si sono svolti vari momenti divulgativi nel Vallo di Diano, Cilento e Alburni – ricorda la dottoressa Aquino -. Si continua ora con il doppio appuntamento di lunedì 27 ottobre, a Salvitelle e ad Auletta, per dare informazioni utili ai cittadini sulle nuove opportunità offerte dalle misure previste nell’ambito della formazione e delle politiche attive per il lavoro”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.