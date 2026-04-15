Parte una nuova classe autofinanziata del corso per Operatore Socio Assistenziale agli Istituti Athena di Teggiano
Sta per partire una nuova classe autofinanziata del corso OSA agli Istituti Athena di Teggiano.
Non perdere questa opportunità: contattaci ora e assicurati il tuo posto nella prossima edizione. Specializzati in un settore in continua crescita e avvia il tuo percorso professionale nell’ambito dell’assistenza alla persona.
In questo corso acquisirai le competenze necessarie per operare come Operatore Socio Assistenziale, una figura chiave nei servizi sanitari e sociali. Il corso è riconosciuto e certificato e offre reali prospettive occupazionali in ospedali, strutture per anziani, servizi domiciliari e molte altre realtà del settore.
Posti limitati: iscrivi ora per garantirti l’accesso. Formazione professionale qualificata, certificazione riconosciuta e 1 punto ATA.
Per informazioni e iscrizioni: +39 327/9149046.
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