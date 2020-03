Primo caso di contagio da Coronavirus a Teggiano. Si tratta di un uomo del posto risultato positivo al tampone esaminato presso il laboratorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno.

L’uomo è giunto nell’ospedale “Luigi Curto” di Polla nella serata di ieri con la febbre.

Messo subito in isolamento e trattato come un caso sospetto di Covid-19, è stato in breve sottoposto al tampone come da prassi.

Nel Vallo di Diano e Tanagro sale così a 18 il numero dei contagiati.

