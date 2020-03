Carenza di mascherine negli ospedali. L’Associazione SANI disponibile a finanziarne la realizzazione

I medici, unitamente agli infermieri, in tutti gli ospedali d’Italia, stanno pagando uno scotto altissimo per la carenza di dispositivi di protezione individuale e, per sopperire a questa criticità, il Presidente dell’Associazione Sani Riccardo Marmo, responsabile dell’Unità Operativa di Gastroenterologia dell’Ospedale di Polla, si impegna a finanziare la realizzazione di una serie di mascherine da distribuire ai pazienti con criticità e agli ospedali.

“La carenza di mascherine rappresenta, per noi medici, in tutta Italia e finanche in Europa, la criticità più importante – riferisce ad Ondanews il dottore Marmo -. Per questo motivo, come Associazione SANI, siamo pronti a finanziare la realizzazione di mascherine ad alta capacità protettiva da distribuire negli ospedale ed ai pazienti che presentano le maggiori criticità, ai pazienti che sono sottoposti a cicli di chemioterapia ed a quelli più fragili. E’ evidente che vanno fornite garanzie ben precise, in quanto il prodotto non deve arrecare nessun danno collaterale, rispondere ai requisiti di legge, utilizzare materiale adeguato, capace di evitare il contagio attraverso le goccioline che, come è ormai noto, sono il mezzo di trasmissione principale per il contagio da Coronavirus. Se c’è qualcuno che vuole industriarsi nel mettere in campo questa idea, capace di impegnarsi in un progetto vero, l’associazione SANI è ben lieta di finanziarlo, contattandomi all’indirizzo di posta elettronica info@associazionesani.it“.

– redazione –