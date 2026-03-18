Il 2026 è iniziato in maniera brillante per Domenico Mazza, giovanissimo pilota di Teggiano che ha partecipato alla sua prima gara dell’area Sud in Mini (categoria superiore a quella in cui corre per il nazionale) sul circuito del Sele.

Ha vinto in scioltezza la Gara 1, partendo in prima fila, e dopo pochi giri ha superato il suo avversario arrivando in testa e conservando questa posizione fino alla fine. In Gara 2 la situazione si è fatta più movimentata con sorpassi e controsorpassi nelle prime fasi verso la prima posizione, poi un discreto vantaggio e nell’ultimo giro la stanchezza lo ha fatto rallentare, ma senza darsi per vinto con uno splendido sorpasso all’ultima curva ha conquistato la seconda piazza.

Neanche il tempo di godersi questo risultato e Mazza è partito per la prima gara del Campionato nazionale sul Kart Circuit di Cremona. Nelle qualifiche Domy si è piazzato al quinto posto 5° e nella Gara 1, partito settimo, ha comunque chiuso al secondo posto, guadagnando cinque posizioni. Alla Gara 2 si è ritrovato quarto alla prima curva, ma qui è iniziato uno spettacolo per la terza posizione fatto di sorpassi e controsorpassi fra lui e il collega francese Quessada, chiudendo in volata con soli 21 millesimi di distacco a favore del francese.

Nella Gara 3 Domenico Mazza è partito bene in terza posizione gestendo il circuito in modo egregio, restando attaccato al secondo senza superarlo per non dargli la scia e attendendo gli ultimi due giri per il sorpasso. A poco più di metà gara dietro di lui arriva il collega albanese che lo tocca due volte spingendolo sull’erba e mandandolo in testacoda. Manovra azzardata che manda fuori Domenico e fa subire una penalità al pilota albanese. Finisce con Mazza che riporta il kart in pitlane, piangendo sotto il casco per aver perso un podio che poche ore prima sembrava utopia, ma che con la sua tenacia e il suo impegno aveva raggiunto ancora una volta.

Tra gli sponsor che sostengono le imprese sportive di Domenico c’è anche Cardinale Group dell’imprenditore Carmine Cardinale.