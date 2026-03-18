A Polla un nuovo automezzo per la raccolta porta a porta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
L‘Amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, grazie al contributo ottenuto nell’ambito del Progetto per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio e di comunicazione locale – Misura C, ha acquistato un nuovo automezzo per la raccolta porta a porta di RAEE domestici, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il mezzo costa circa 27.000 euro.
Gli amministratori hanno espresso grande soddisfazione per il nuovo acquisto e gratitudine all’Ufficio Tecnico Comunale per il risultato ottenuto.
“Grazie agli operai comunali per le attività che ogni giorno svolgono con professionalità e abnegazione a favore della comunità e del territorio di Polla” affermano.
Presenti alla consegna del mezzo il sindaco Loviso, il vicesindaco Giuseppe Curcio e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto.