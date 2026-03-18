Nuova apertura a Polla dei supermercati Rossotono. Il colore della spesa italiana vi aspetta da domani, giovedì 19 marzo, in via Cotrazzo 2.

Da più di 10 anni Rossotono seleziona i migliori prodotti con un vasto assortimento di eccellenze a filiera certificata. I valori del marchio si riflettono nelle scelte sempre orientate a soddisfare ogni esigenza del cliente: affidabilità, convenienza, qualità e risultati che permettono di conquistare ogni palato.

L’insegna dei supermercati Rossotono porta numerosi vantaggi: dà il pieno controllo sull’identità aziendale, plasma l’esperienza dei clienti in base ai valori e standard del marchio, offre un servizio personalizzato e coerente in tutti i punti vendita e una maggiore flessibilità e adattabilità alle mutevoli tendenze del mercato.

Nel nuovo punto vendita di Polla sarà valido uno speciale volantino con prezzi super convenienti, inoltre dal 19 al 22 marzo si potrà ottenere il 5% di sconto immediato su una spesa minima di 30 euro (attività valida solo con Speasy, l’app che permette di accedere a sconti esclusivi, promozioni, offerte personalizzate).

Rossotono, inoltre, dal 19 al 22 marzo offre la prima colazione con caffè e cornetto ai clienti del punto vendita di Polla e dal 20 al 22 marzo regala uno spazio divertente ai più piccoli con Anpam Games, giochi gonfiabili per i bambini.

Non perdere l’occasione di fare una spesa conveniente, di qualità e all’insegna del sorriso al nuovo supermercato Rossotono in via Cotrazzo a Polla.

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