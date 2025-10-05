Sangue sulla Cilentana.

Ieri sera tra Pattano e Vallo della Lucania si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad un 56enne del posto. Secondo le prime ricostruzioni una Fiat Punto e una Ford Fiesta si sono rovinosamente scontrate e quest’ultima è andata a sbattere contro il guardrail e ha preso fuoco. I Vigili del Fuoco del locale Distaccamento hanno estratto dalle lamiere l’uomo alla guida e hanno domato le fiamme.

Nello scontro ha perso la vita Luigi Santi di Vallo della Lucania, mentre l’altro automobilista è stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118. Si trova in condizioni serie presso il “San Luca”.

Ai Carabinieri toccherà definire l’esatta dinamica dell’incidente.