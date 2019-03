Prevenzione sismica. La Protezione Civile di Montesano e Sanza incontra gli studenti di Sala Consilina

Cultura geologica e prevenzione dei problemi derivanti dai terremoti al centro degli incontri organizzati in questi giorni nelle scuole da parte dei volontari della Protezione Civile – Gruppo Lucano di Montesano sulla Marcellana e di Sanza.

Il gruppo ha incontrato questa mattina gli studenti delle scuole medie dell’Istituto “G. Camera” di Sala Consilina alla presenza dei docenti e del personale ATA per affrontare il tema della prevenzione sismica e i corretti comportamenti da adottare in caso di una scossa di terremoto.

Si tratta di iniziative che puntano a diffondere la conoscenza del fenomeno con lo scopo di promuovere tra i giovanissimi la cultura del rischio sismico e il modo di affrontare eventuali situazioni di pericolo.

“Il nostro progetto di prevenzione – spiega Pasquale De Luca della Protezione Civile di Montesano – continua ad essere portato in tutte le scuole. Le finalità dell’iniziativa sono quelle di formare in maniera corretta i giovani e non far adottare comportamenti poco opportuni che mettono seriamente a rischio la vita umana”.

