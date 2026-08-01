Camion in fiamme sul Raccordo Sicignano-Potenza. Prende fuoco anche la vegetazione circostante
Camion in fiamme questo pomeriggio sul Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza al km 27,100 nel territorio di Picerno, in direzione Nord.
Il mezzo pesante che trasportava angurie ha preso fuoco per cause da stabilire mentre era in marcia, ma per fortuna l’autista è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza per domare l’incendio.
Rilievi affidati alla Polizia Stradale mentre gli uomini dell’Anas hanno provveduto a chiudere il tratto interessato per consentire le operazioni di spegnimento e tutelare l’incolumità degli altri utenti della strada.
Purtroppo le fiamme si sono rapidamente propagate alla vegetazione vicina al Raccordo rendendo necessario l’intervento delle Squadre Antincendio. Sul posto i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano di Savoia di Lucania, le Aquile Lucane e la Protezione Civile di Balvano.