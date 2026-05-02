Al SAUT di Teggiano la presentazione del nuovo Punto di Telemedicina attivato dal Comune in collaborazione con l’ASL Salerno, nell’ambito del progetto degli Ambulatori Virtuali di Comunità.

Erano presenti il sindaco di Teggiano Michele Di Candia, l’assessore alla Sanità Vincenzo D’Alto, l’assessore Luciana D’Elia e la consigliera Sofia Marino, le due facilitatrici digitali Melany Tropiano e Melisa Books, figure fondamentali per il corretto funzionamento dell’ambulatorio virtuale, a cui spetta il compito di assistere i cittadini meno avvezzi all’uso delle tecnologie nell’accesso ai servizi di telemedicina.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una sanità sempre più vicina, accessibile e innovativa, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio, soprattutto nelle aree interne. La telemedicina consente infatti di svolgere vere e proprie prestazioni sanitarie, non semplici consulenze, attraverso piattaforme certificate, permettendo al medico di interagire con il paziente in tempo reale, formulare diagnosi e prescrivere terapie.

In particolare, il nuovo ambulatorio virtuale attivato a Teggiano rientra in un progetto innovativo che mira a migliorare l’accesso alle cure sanitarie, soprattutto per le persone anziane, fragili o con difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali, offrendo un servizio di prossimità capace di coniugare tecnologia e assistenza diretta.

Grazie al nuovo ambulatorio virtuale, i cittadini potranno accedere a:

Visite di controllo specialistiche

Rinnovo dei piani terapeutici

Video-consulti con medici specialisti

Monitoraggio di alcuni parametri clinici

Le principali branche sanitarie disponibili comprendono, tra le altre: Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia, Neurologia, Pneumologia, Oncologia, Reumatologia, Psichiatria, Medicina interna, Nefrologia e molte altre specialità.

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di un’impegnativa medica in modalità televisita, rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale. Senza questo requisito non è possibile procedere alla prenotazione della visita specialistica.

La prenotazione può avvenire tramite piattaforma CUP regionale (App Sinfonia Salute), presso gli sportelli CUP e Ticket dell’ASL Salerno, in farmacia, attraverso il call center CUP (089.2875028), oppure tramite l’Ufficio Telemedicina del Comune di Teggiano, anche via e-mail all’indirizzo telemedicina@aslsalerno.it. In questo caso sarà direttamente l’ufficio comunale a effettuare la prenotazione al CUP per conto del cittadino. Una volta completata la prenotazione, l’assistito riceverà il promemoria con il QR code per il pagamento tramite PagoPA e tutte le istruzioni necessarie per il collegamento alla televisita.

Per accedere al servizio è inoltre necessario essere in possesso di un sistema di identità digitale, come SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In caso di smarrimento dei codici della CIE, è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe comunale per il rilascio di nuovi codici.

Elemento centrale del servizio è la presenza delle facilitatrici digitali, che rappresentano un punto di riferimento concreto per i cittadini. Le facilitatrici, infatti, aiutano nella prenotazione delle televisite, supportano nella gestione delle pratiche sanitarie digitali, possono assistere anche in operazioni come il cambio del medico di base e accompagnano i cittadini nell’utilizzo dei servizi sanitari digitali. Un supporto fondamentale soprattutto per anziani e persone meno abituate agli strumenti tecnologici, rendendo il servizio realmente accessibile a tutti.

Il servizio è disponibile il lunedì presso la sede SAUT in Via Saliconi 10, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, con le facilitatrici presenti per supportare i cittadini nell’accesso al servizio di telemedicina.

Dal martedì al venerdì, invece, le facilitatrici sono presenti presso gli uffici dedicati del Comune di Teggiano, con apertura al pubblico dalle ore 09:30 alle ore 12:30, dove è possibile recarsi direttamente allo sportello oppure contattare telefonicamente il servizio al numero 0975 587808.

Le facilitatrici rappresentano, dunque, un punto di riferimento costante per accompagnare i cittadini sia nell’accesso alle prestazioni sanitarie sia nella gestione delle principali pratiche digitali legate alla sanità.

“Abbiamo voluto portare un servizio concreto sul territorio – ha sottolineato il Sindaco di Teggiano Michele Di Candia – qualcosa che semplifica davvero la vita ai cittadini. Con la telemedicina riduciamo gli spostamenti e accorciamo i tempi, garantendo un’assistenza più vicina, soprattutto per chi ha maggiori difficoltà. La sanità sta cambiando e cambierà sempre di più, ed è importante che anche i cittadini si abituino a queste nuove modalità. È un investimento importante sulla qualità dei servizi e sulla sanità di prossimità”.

“Sono davvero soddisfatto – ha evidenziato l’Assessore alla Sanità Vincenzo D’Alto – per l’attivazione dell’Ambulatorio Virtuale di Telemedicina, che nasce per rispondere a esigenze reali. Non si tratta solo di tecnologia, ma di un modo diverso di organizzare l’assistenza sanitaria, più efficiente e accessibile. Da ora in poi qui a Teggiano c’è la possibilità di effettuare controlli e visite senza doversi spostare, con un supporto concreto per i cittadini: per questo invito tutti a utilizzare questo nuovo servizio”.

“Siamo a disposizione dei cittadini per aiutarli in tutto il percorso – hanno spiegato le facilitatrici Melany Tropiano e Melisa Books – dalla prenotazione della televisita fino al collegamento con il medico. Ma non solo: possiamo supportarli anche nelle pratiche sanitarie digitali, come il cambio del medico o altre operazioni. L’obiettivo è rendere questi servizi semplici e accessibili davvero a tutti”.