Un importante riconoscimento per il territorio di Pertosa, il Vallo di Diano e l’intera provincia di Salerno.

Assunta Gagliardi, originaria del comune valdianese e attualmente in servizio a Roma presso il Ministero della Difesa, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’onorificenza rappresenta uno dei più alti riconoscimenti conferiti dallo Stato italiano a cittadini che si sono distinti per meriti professionali e impegno al servizio della collettività.

“È un momento che mi riempie di gratitudine e senso di responsabilità – ha dichiarato Assunta Gagliardi – Questo riconoscimento non è un punto di arrivo personale, ma un messaggio, soprattutto per i giovani: credere nei propri valori, impegnarsi con serietà e contribuire, ciascuno nel proprio ambito, al bene della comunità”.

Un traguardo significativo che rende orgogliosa la comunità di Pertosa, testimoniando come impegno, dedizione e professionalità possano essere riconosciuti ai più alti livelli istituzionali.