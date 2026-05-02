Auto e scooter si scontrano, ragazzo finisce in ospedale. È accaduto nella notte a Salerno in Corso Giuseppe Garibaldi.

Il violento impatto si è verificato per motivi da ricostruire tra una Volvo e uno scooter guidato da un giovane che è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 al “Ruggi”. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e le squadre di Pissta per il ripristino della viabilità.