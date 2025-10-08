Opere edilizie abusive nel perimetro del Parco Nazionale a Castellabate. Ordinata la demolizione
Il Reparto Carabinieri Parco – Nucleo di Castellabate nel corso di una serie di controlli ha scoperto abusi edilizi a Castellabate in località Ariola.
Le opere abusive consistono in una casa prefabbricata di circa 6 metri per 2,50 metri con un’altezza di circa 2,70 metri, poggiata su quattro pozzetti in cemento, una platea in calcestruzzo di forma irregolare delimitata da cordoli in cemento.
I lavori sono stati realizzati in assenza del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in un’area ricadente in zona B1 della perimetrazione definitiva dell’Ente.
Sono stati dunque ordinati la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.